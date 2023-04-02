‘Sonucu paylaşacağız’

Parti binasında yapılan temayül yoklamasında parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullandılar.

Temayül yoklaması sonucunu Yozgatlılarla paylaşacaklarını ifade eden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, “Genel idare kurulundan alınan karar gereği 2023 Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde 15 büyükşehir ile birlikte Yozgat’ta da üye tabanlı teşkilat temayülü yaptık dedi.

Başkan Katipoğlu yaptığı açıklamada; “Yozgat’ta 6 sandığımız var 6 merkezde oy kullanımı yapıldı. Yerköy, Merkez ilçemiz, Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Çekerek olarak belirledik. Komşu ilçelerimizi birleştirtirdik Şefaatli, Yerköy ilçemizde oy kullandı. Çayıralan, Çandır, Yenifakılı, Sarıkaya Boğazlıyan’da oy kullandı. Saraykent, Akdağmadeni’nde oy kullandı. Kadışehri ve Aydıncık’ta Çekerek ilçesinde oyunu kullandı. 17 aday adayımız var sabah saat 09:00’dan itibaren oy kullanımı başladı akşam saat 17:00’da bittikten sonra sandıklarımızı açıp sayımını gerçekleştirdik. İlçe merkezlerimizden gelen sayım sonuçlarının tutanakları ile birlikte il başkanlığımızın sonuçlarıyla birleştirerek kayıtlara aldık. Bizler temayül sonuçlarını Yozgat’ta açıklayacağız. Burada sonuçları açıkladıktan sonra genel merkezimize göndereceğiz. Hiçbir zaman Yozgat’ta çok defa temayül yapılmıştır ama sonuç hiçbir zaman açıklanmamıştır ilk olarak bizler açıklayacağız. Sonuçları açıkladıktan sonra seçim takvimi gereği 3 ve 6 Nisan arasında genel merkezimizde seçim komisyonu tarafından adaylar mülakata alınacaklar. 9 Nisan’da ise liste kesinleşecek. Ben ön seçimi bu teşkilat temayülünü genel merkezimizde ısrarla talep ettim ikna de ettim Yozgat için çok sağlıklı bir metot olduğunu düşünüyorum. Yozgat yıllardır seçilenleri seçen bir memleket. Seçilenleri seçen bir memleket. Seçin diye gönderilenleri seçen bir memleket. Ben istiyorum ki Yozgatlı kendi milletvekilini kendi seçsin. Her parti de diğer siyasi partilerde de bu usul gelişsin istedim. Bunu inşallah örneklendirmek bizlere nasip olacak. Burada çıkın iradenin arkasında kararlı bir şekilde duracağım. Yozgatlının idaresini kesin listede görmek isterim. Bizler 4 adaya oyumuzu kullandırdık genelgemiz bu yönde. İnsanımız ayniyet duygusuyla oy verdiği insanın arkasında duruyor ön seçime girilen seçimler partiye başarı getiriyor. Seçim takviminin darlığından dolayı bir sıkıntı var. Ben önümüzde ki yıllarda inşallah bu görevde olursam Yozgat’ta siyasi partiler kanununda ön seçim hukukuna göre hakim huzurunda seçim kurullarıyla resmi ön seçim yapmayı düşünüyorum. Temayül yoklamasına gerçekten çok büyük bir ilgi var. Yapılan temayül yoklamasının ülkemize Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir