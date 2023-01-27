Sonuçlar açıklandı

Türkiye'den Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülcan Bozkaya’nın, İran’da ise Shahid Chamran Ahvaz Üniversitesi’nden Dr. Mohsen Rezaei’nin yürütücülüklerini yaptığı, “Petrolün göç yolunun petrollü kapanımların jeotermometrik ve jeokimyasal özellikleri ile belirlenmesi; Ahvaz petrol sahası” başlıklı projede Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Berna Yavuz Pehlivanlı ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Ünal Çakır araştırmacı olarak görev yapacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi ve İran Shahid Chamran Ahvaz Üniversitesi işbirliğinde yapılacak olan “Petrolün göç yolunun petrollü kapanımların jeotermometrik ve jeokimyasal özellikleri ile belirlenmesi; Ahvaz petrol sahası” başlıklı projede Üniversite Öğretim Üyelerinin araştırmacı olarak yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rektör Karadağ, "Böylesine önemli bir projede başarı sağlayan başta proje yürütücüleri olmak üzere araştırmacı ve danışmanları tebrik ediyor, yürütülecek projelerin bilimsel kazanımlarının yanı sıra ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi. »Haber Merkezi