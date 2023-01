Sonuçlar açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (the Ministry of Science, Research and Technology – MSRT) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde 2022 yılında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenecek projeler belirlendi.