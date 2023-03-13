Sonuçlar açıklandı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Geçmişiyle, değerleriyle bağını koparanlar felaha eremezler. Köklü bir geçmişe sahip olan bizler bunun kıymetini bilmeli bu fırsatı en layıkıyla değerlendirmeliyiz. Bizi biz yapacak, bizler adına geleceğe güvenli kapılar açacak yol köklerimizin can damarlarının özümsemek onların hayat düsturlarıyla düsturlanmaktır. Bu can damarlarımızın öncülerinden birisi de hiç şüphesiz Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy ki yaşadığı dönemde kaleme aldığı eserleriyle milletine kılavuz, mücadeleci yapısıyla cesaret fişeği, mütedeyyin kimliğiyle de rehber olmuştur. Onun ve onun gibilerin torunları bizlere düşen en büyük sorumluluk onları unutmamak, unutturmak onların yolunu yol bellemektir. Bu gaye doğrultusunda tertiplemiş olduğumuz " Mehmet Akif Ersoy' a Şiir ve Mektup Yazma Yarışması" sonuçlanmış olup katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yarışmada dereceye girenlerin isimleri ise şu şekilde;

Ortaokul Şiir birincisi; Feyzanur Karabay

Ortaokul Mektup birincisi; Meryem Hokka

Lise Şiir Birincisi; Bilal Gökçe

Lise Mektup Birincisi; Murathan Aygül »Haber Merkezi