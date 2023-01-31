Sonuçlar açıklandı

Orta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada; “Saygıdeğer Kamuoyu, T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde ilan edilen ve başvuruya açılan İmalat Sanayi Teknik Destek Programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Ajansımıza sunulan toplam 28 projenin değerlendirme süreci, ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. İmalat Sanayi Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan Proje Başvuru Sahipleri listesini https://www.oran.org.tr/ takip edebilirsiniz. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır. TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarımız tarafından İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’na gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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