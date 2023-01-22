Sona yaklaştı

Yapım işleri neredeyse tamamlana inşaat alanında İlçe Müftüsü Zühdü Elveren incelemede bulundu.

İncelemede yaptı açıklamada Elveren, “Sarıkaya Merkez Kaplıcalar Mahallesi'nde inşa edilen ve kaba inşaatı biten Kur'an Kursu binasını gezdik. Yapılacak hızlı bir çalışmayla bir kaç ay içerisinde hizmete açılacak olan kursumuzun hem ihtiyaç odaklı hem de 4-6 yaş sınıfı olarak hizmet vermesi planlanmaktadır. Allah hayırsever kardeşlerimize sıhhat ve afiyet lütfeylesin.” ifadelerini kullandı.

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