Sona gelindi

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisi donatıları ile bölgenin en modern kesim tesisi olacağını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Çalışmalarında sona geldiğimiz 5 bin metrekare alana oturtulmuş tesisimizde; kesim ve işlem alan, kargas depolar, sakatat odası, 2 adet soğuk hava deposu, paketleme odası, işlem seyir odası, veteriner hekim odası, lavabolar yer alıyor. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışıyoruz.” dedi. »Haber Merkezi