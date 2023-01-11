Sona gelindi

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisi donatıları ile bölgenin en modern kesim tesisi olacağını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Çalışmalarında sona geldiğimiz 5 bin metrekare alana oturtulmuş tesisimizde; kesim ve işlem alan, kargas depolar, sakatat odası, 2 adet soğuk hava deposu, paketleme odası, işlem seyir odası, veteriner hekim odası, lavabolar yer alıyor. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışıyoruz.” dedi. »Haber Merkezi
11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00