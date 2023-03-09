Sona gelindi

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede bulunan metruk, hasarlı ve riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Şakir Efendi Şehir Meydanında bulunan riskli yapıyı yıkılarak başlatılan meydan genişletme çalışması tamamlandı.

Bu zamana kadar 100’e yakın riskli yapıda yıkım kararı aldıklarını belirten Ekinci, ilçede kentsel dönüşüm çerçevesinde depreme dayanıklı binaların yapılaması için de çalıştıklarını söyledi.

Şakir Efendi Şehir Meydanında genişletme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Ekinci, “6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraşlı yaşanan iki büyük deprem sonrası 10 şehrimizde büyük can kaybı ve hasar yaşandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, ülkemizde bu felaketi de yeniden gündeme getirdi. Bu depremler yaşanmadan önce bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bizler ilçemizde bu çerçevede de riskli binaları tamamen yıkarak yerine yeni ve depreme dayanıklı binaların yapılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda belediyelerin üzerine düşen önemli görevler var. Bunlar müteahhitlere, mühendislere, vatandaşa iyi anlatan, buradaki avantajları onlara yol gösteren nitelikte ortaya koyan, yol gösteren çözümler üzerinde biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında meydanımızda bulanan metruk binayı yıkarak meydan genişletme çalışmalarımızda sona geldik.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker