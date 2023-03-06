Son yolculuğuna uğurlandı

71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Güler'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Sekili Köyü Camii'ne getirildi.
Gazi Güler'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazi yakınları, Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, İlçe Kaymakamı Muammer Coşkun, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir ve askeri personel katıldı. »Haber Merkezi
06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Güler'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Sekili Köyü Camii'ne getirildi.
Son Güncelleme: 06.03.2023 09:14