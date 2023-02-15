Son gün bugün

TFF’dan yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oluşan 7 günlük milli yas ilan edilmesi, Bölgesel Amatör Lig ile Yerel Amatör müsabakalarında çok sayıda kaydırma ve erteleme olması ve adı geçen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı dikkate alınarak, Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 24 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Not: FIFA'nın kuralları uyarınca, 2022-2023 futbol sezonunda Uluslararası (Yurtdışı) Amatör Futbolcu ikinci Transfer ve Tescil Dönemi son tarihi 15.02.2023 Çarşamba günü itibari ile sonlandırılacaktır.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi