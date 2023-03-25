Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nde son başvuru tarihi 8 Mayıs olarak belirtildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, başvurularının 1 Mart 2023 tarihinde başladığını, 8 Mart tarihinde ise sonlanacağını söyleyerek “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” hakkında açıklamalarda bulundu.

“TARIMSAL ÜRETİMİN VERİMLİLİĞİ ARTACAK”

Proje hakkından bilgilendirme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, gıda teknolojisi alanlarında mezun veren genç nüfusun istihdamına katkı sağlamanın da proje amaçlarından biri olduğunu belirtti. Müdür Özkaya, “Kırsal alanda yaşayan tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesini amaçlamaktadır.” dedi.

“PROJE BÜTÇESİ KDV HARİÇ YAPILACAK”

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin desteklenmesine yönelik yatırım konuları hakkında da konuşan Müdür Özkaya, “Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine 250 bin Türk Lirasına kadar hibe ödemesi yapılır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenlerin; yüzde 45'i üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, yüzde 30'u yüksekokulların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, yüzde 25'i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişiler olacak şekilde orantısal dağılım yapılacaktır. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının tamamlanması şarttır.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker