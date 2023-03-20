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Son aşamaya geldi

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, iş ve işlemleri Merkez Vakıf Şubesinde gerçekleştirilen ve inşaatı devam eden Çekerek Merkez Tevhid camii şantiye alanında son durum hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

20 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Son aşamaya geldi

Cami giriş katında yapılacak yetişkin ve 4-6 yaş Kur’an kursunun sınıf ve oyun alanlarının tespitini yapan Gülden, çalışanlara kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi 

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Son Aşamaya Geldi
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