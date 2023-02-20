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'Son ana kadar buradayız'

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, depremin vurduğu illerden biri olan Hatay/Hassa’da, çalışmaları yerinde takip ediyor.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
'Son ana kadar buradayız'

"Son ana kadar buradayız." diyen Belediye Başkanı Celal Köse, deprem bölgesinde konteynırların kurulmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşlar için çalışmaya devam ettiğini belirten Köse, Çadır Kent Tuvaletlerine Temiz Su Altyapı, Hassa - Ardıçlı Mahallesine kurulan Sahra Hastanesi Tuvaletlerin Kanalizasyon ve Temiz Su Bağlantıları çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. 
ASLANLAR HER GÖREVDE
"Yüce Mevla'mın izni ile yaraları birlikte saracağız." diyen Başkan Köse, "Yozgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı mesai arkadaşlarımız deprem bölgesinde hasar gören şebeke hatları ve ortak bölgelerde kullanılan su ve kanalizasyon hat çalışmalarına aralıksız devam ediyor." dedi.
"EVLATLARIMIZ MUTLU OLSUN"
Deprem bölgesindeki çocukların bir nebze yaşananları unutmaları için oyuncak dağıtarak yanlarında olduklarını ifade eden Köse, "Allah'ım tüm evlatlarımızın yüzünden mutluluğu eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
"EVİMİZ EVİNİZ DEDİK BİR HAYALİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK"
Başkan Köse, "Kahramanmaraş’ın sevilen yüzü Down Sendromlu Şamil evladımızın depremden sonra takım elbisesini evinden alamadığını ve çok üzüldüğünü öğrendik. Koordinasyon Merkezindeki ekiplerimiz Şamil’le bir gün geçirip; takım elbise, ayakkabı ve saat hayalini gerçekleştirdi." diye konuştu. 
GECE GÜNDÜZ GÖREVDELER
Türkiye’de 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin talimatıyla Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde Deprem Koordinasyon Merkezi kuruldu. 
Gerek deprem bölgesinden gerekse kente gelen depremzedelerin talep ve istekleri 0354 217 20 01 numaralı iletişim hattı aracılığıyla çözüme kavuşturulduğun ifade eden Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezince kıyafet, gıda, temizlik ve hijyen gibi malzemeler temin edilerek hem deprem bölgelerine gönderiliyor hem de kente gelen depremzede ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor." şeklinde konuştu.
"SİZ BİZ YOK EL ELE GÖNÜL GÖNÜLEYİZ"
Başkan Köse deprem bölgesinde vatandaşları tek tek ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyerek son ana kadar yanlarında olduğunu söyledi.
"GÖNÜL SOFRALARIMIZ"
Başkan Köse, depremzede vatandaşlar için bölgedeki koordinasyon ekiplerince sıcak yemek ikramının aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekledi. »Haber Merkezi

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