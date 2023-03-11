Sokak köpekleri kısırlaştırıldı

Çayıralan Kaymakamlığı, Çayıralan belediyesi, Konuklar Belediyesi ve Köy Muhtarlarının desteği ile ilçe merkez ve köylerde bulunan 100’ün üzerindeki sokak köpeği hem kuduz aşısı yapılıp, varsa hastalıkları tedavi edildikten sonra kısırlaştırma işlemleri yapılarak tekrar yaşam alanlarına bırakıldılar.

İlçeye dışarıdan sokak hayvanı bırakılmasının önüne geçmek adına kolluk kuvvetlerinin denetimlerini sıklaştıracağı ve böyle bir durumla karşılaşıldığında ise cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. »Haber Merkezi