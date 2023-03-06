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Şoför ve babası hayatını kaybetti

Yozgat'ta virajı alamayarak yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu, şoför ve babası yaşamını yitirdi.

06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Şoför ve babası hayatını kaybetti

Yozgat'tan Kastamonu'ya briket taşıyan A.Y. (35) yönetimindeki 37 ACG 847 plakalı tır, Aydıncık ilçesi Danlıdağ Mahallesi, Ağtepe mevkisinde virajı alamayarak yamaca çarptı.
Kazada, şoför ve yanında bulunan babası Y.Y. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ve oğlun yeni aldıkları tırla ilk yüklerini alarak memleketlerine döndükleri öğrenildi. »AA

Son Güncelleme: 06.03.2023 09:12
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