Şoför ve babası hayatını kaybetti

Yozgat'tan Kastamonu'ya briket taşıyan A.Y. (35) yönetimindeki 37 ACG 847 plakalı tır, Aydıncık ilçesi Danlıdağ Mahallesi, Ağtepe mevkisinde virajı alamayarak yamaca çarptı.

Kazada, şoför ve yanında bulunan babası Y.Y. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba ve oğlun yeni aldıkları tırla ilk yüklerini alarak memleketlerine döndükleri öğrenildi. »AA