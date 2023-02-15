Soba üretimi başladı

Liselerin atölyelerinde gönüllü öğretmen ve idareciler tarafından üretilen sobalar, depremden dolayı soğukta dışarıda ya da çadırlarda kalan depremzedelere gönderilecek.

Öğretmenler ve gönüllüler depremzedeler için soba üretiyor Boğazlıyan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllüler depremzedeler için bir araya gelerek okulun atölyelerinde soba üretmeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan yıkıcı depremin yaralarının sarılması için başlatılan seferberlik her geçen gün artarak devam ediyor.

Depremzedelere bir destek de meslek lisesi öğretmenlerinden geldi. Soğuk hava şartlarının etkili olduğu bu günlerde depremzedelerin üşümemesi için bir araya gelen öğretmenler, soba üretimine başladı.

Meslek lisesinin atölyesinde yapılan çalışmalarda hem çadır içinde kullanılabilecek gibi hem de dış mekanda yakılabilecek gibi olmak üzere 2 çeşit soba üretiliyor.

Boğazlıyan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri okulların tatil olmasının ardından depremzedeler için bir araya geldi.

Depremden etkilenen vatandaşların ısınması için metal plakaları çadır sobasına dönüştürüyor. Depremzedelerin ısınması için harekete geçen öğretmenlere gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. »Haber Merkezi