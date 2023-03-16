SKM görevi Varol'a

14 Mayıs 2023’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için AK Parti Yozgat’ta Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına, İl Başkan Yardımcısı, İdari ve Mali işler Başkanı Mehmet İhsan Varol getirildi.

Konu ile ilgili Varol, "Bu görevi tarafıma tevdi eden AK Parti Genel Merkezimize, Milletvekillerimize ve İl Başkanım Yusuf Başer'e teşekkür ediyor. 2023 seçimlerinin vatanımız ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sefer bizden, zafer Allah'tan." açıklamasında bulundu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamasında: “Yozgat’ta kurulacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevine, başkan vekilim Mehmet İhsan Varol getirilmiştir. Başkanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

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