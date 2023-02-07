Siyaset camiasından başsağlığı

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin arkasından bir mesaj yayınlayarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabırlar diledi. Yakın illerde de artçı depremlerin devam ettiğini belirten Kılıç, “Devlet olarak güçlüyüz. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile deprem bölgesinde gereken her şey yapılacaktır. Tüm Milletimize geçmiş olsun.” dedi.

SALMAN: “GEÇMİŞ OLSUN”

Saadet Partisi Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Salman ise, Türk milletine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak “Dün sabaha karşı merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen 7.7 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabırlar diliyorum” dedi.

İYİ PARTİ: “YASTAYIZ”

İyi Parti Sorgun İlçe Başkanı Oktay Künbetli, Milletimize geçmiş olsun. Millet olarak 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin şokunu yaşıyoruz. Türk Milleti olarak büyük yastayız. Devlet olarak bunu atlatabilecek güçteyiz. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun“ dedi.

“ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanı Hasan Çelik, Türkiye’nin 10 ilinde meydana gelen depremden dolayı üzüntülerini dile getirerek “Ülkemiz büyük bir acı ile karşı karşıya. Marmara-Gölcük depreminin ardından ülkemizde ilk defa bu kadar yüksek sarsıntıda deprem meydana geldi. Aldığımız haberler bizleri derinden üzdü. Ancak ülkemizde deprem bölgesinde yer aldığı için bu depreminde üstesinden hep beraber geleceğimize inanıyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Partim ve şahsım adına Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, geride kalanlara ise sabırlar diliyorum” dedi.

“BU ACI HEPİMİZİN ACISIDIR”

Büyük Birlik Partisi Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçer ise, “Millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. Bu acı hepimizin acısıdır. Hepimiz çok üzgünüz. 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun.” dedi.

UMUDUMUZU KAYBETMEYELİM

Cumhuriyet Halk Partisi Sorgun İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış, bir daha böyle bir acının yaşanılmaması temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ünalmış, “Bizleri yaşadığımız bu olay fazlasıyla üzmüştür. Deprem sonrası ortaya çıkan durumda görev alıp vatandaşlarımızın umudu olacak tüm görevlilere kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışmayla bu zor zamanları atlatacağına inanıyorum. Milletimizin başı sağolsun.” dedi. »Haber Merkezi