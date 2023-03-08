Sinema etkinliği devam ediyor

Yozgat Valiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinden Yozgat’a gelen ailelerin çocukları için Çocuk gülerse Dünya Güler sloganıyla sinema etkinliği düzenledi.
Depremden etkilenen çocukların normal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar neşe dolu dakikalar yaşadı. Sinemada çocuklara Vali Vekili Adnan Kayık’ın eşi Filiz Kayık eşlik etti. »Haber Merkezi
Yozgat Valiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinden Yozgat’a gelen ailelerin çocukları için Çocuk gülerse Dünya Güler sloganıyla sinema etkinliği düzenledi.