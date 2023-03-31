Sınava özel ücretsiz ulaşım

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı'na ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını söyledi.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat’ta hafta sonu yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek tüm hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını belirtti.
MSÜ SINAVI NEDİR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 65 dakika sürecek. Sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açılacak. Haber Merkezi