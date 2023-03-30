Sınava hazırlanıyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla LGS deneme sınavı gerçekleştirildi. Ortaokullarda gerçekleştirilen sınava çok sayıda 8'nci sınıf öğrencisi katıldı.

Sınavda öğrencilere başarılar dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “İlçemize eğitime devam eden 8’inci sınıf öğrencilerini LGS sınavına hazırlamak, başarı durumlarını ölçmek ve değerlendirme yapmak amacıyla ilçe geneli deneme sınavı yapıldı. LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

Akkan, gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade etti. Haber Merkezi