Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.950,47
ALTIN
1.113,57
DOLAR
18,85
STERLİN
22,79
EURO
20,18

‘Sil baştan yapacağız’

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’da yakalan depremzede Emine Berk, “Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik. Ancak biz memleketimize geri döneceğiz ve her şeyimizi sil baştan yapacağız. Hayatımızı tekrardan kuracağız.” dedi.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
‘Sil baştan yapacağız’

Yozgat'ta valilik ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası hummalı bir şekilde devam ediyor. Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda toplanan yardımlarla, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları onlarca gönüllü tarafından karşılanıyor. Yetkililer ise vatandaşlara özellikle kuru gıda, temizlik malzemesi ve iç çamaşırı gibi yardımların yapılması çağrısında bulunuyor.
ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Gönüllülerden Semiha Nur Doğru, depremzedelere yardım kampanyalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, “Yozgat Valiliğimiz ve belediyemizin düzenlediği afet bölgesine yardımlar için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün depremin birinci haftasındayız ve çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de gönüllü olarak destekliyoruz. Burada ilk gün yardım sevkiyatını gerçekleştirdik, yardımları kabul ettik. Bugünlerde de depremzede ailelerimiz geliyor, onlara yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz, onlarla tek tek ilgileniyoruz. Mükemmel bir dayanışma söz konusu, bir hafta geçti ama yoğunluk hala dinmedi.” dedi. 
YAŞANILABİLECEK ŞEHİR KALMADI
Öte yandan ise deprem bölgesinden Yozgat’a gelen aileler de yurt ve misafirhanelere yerleştirilerek gönüllüler tarafından ihtiyaçları gideriliyor. Adıyaman’dan Yozgat’a gelen Sakine Berk, “Adıyaman’dan geldik. Anlatılacak gibi değil çok korkunçtu. Oradan biran önce çıkma gereği duyduk artık yaşanılabilecek bir şehir kalmadı. Ev kalmadı, sağlam olan bir iki katlı evler kaldı. Burada belediyemiz bize yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.
CANIMIZI KURTARIP MEMLEKETİMİZİ TERK ETTİK
Deprem felaketi sonrası memleketlerine geri dönerek hayata sil baştan başlayacaklarını anlatan Sakine Berk de, “Yaşadığımız çok kötü ve korkunç bir şeydi. Çok şükür canımız, evlatlarımız sağ. Canımızı kurtarıp memleketimizi terk ettik. Ama bu değil ki geri dönmeyeceğiz, biz memleketimize geri döneceğiz ve her şeyimizi sil baştan yapacağız. Tekrardan kuracağız biz hayatımızı.” ifadelerine yerdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Sil Baştan Yapacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnceleme yapıldı
İnceleme yapıldı
“Hep birlikteyiz”
“Hep birlikteyiz”
Coşar, deprem bölgesinde
Coşar, deprem bölgesinde
“Huzurla dönüyoruz”
“Huzurla dönüyoruz”
Depremzedelere bağışladılar
Depremzedelere bağışladılar
Köylülere ziyaret
Köylülere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim