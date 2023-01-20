Şiir dinletisi

Çekerek Hükümet Konağında gerçekleştirilen programa Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, öğrencilerin şiirleri okuması ve hediyelerin takdimi ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, programın hazırlanmasında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. »Haber Merkezi