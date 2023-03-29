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Şiddete hayır

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarını anında bildirebilmek amacıyla tasarlanan KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 15:00
Şiddete hayır

Binlerce kişiye ulaşan emniyet personeli, KADES (Kadın Destek) En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA projesinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

KADES uygulaması, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor. Kadınlar, iOS ve Android marketlerden uygulamayı indirerek ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyorlar. Ayrıca kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalığı artırıcı çalışmaların artarak devam edeceği belirtiliyor.

Bu sayede, kadınların şiddet mağduriyetiyle karşı karşıya kalmaları halinde hızlı bir şekilde yardım çağırabilmeleri hedefleniyor. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda yaptığı çalışmaların devam edeceği bilgisine yer verildi.

KADES uygulaması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için son derece önemli bir adım olarak görülüyor. Uygulama sayesinde kadınlar, tehlikeli bir durumda bulunduklarında hızlı bir şekilde yardım çağırmak için cihaz konum bilgilerini açarak tek tuşla polise ihbarda bulunabiliyorlar. Bu da şiddetin önlenmesi ve suçluların yakalanması açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla örnek oluyor. Hem KADES uygulaması hem de farkındalık artırıcı projeler, kadınların güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi açısından son derece önemli bir rol oynuyor. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 15:22
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