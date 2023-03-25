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Sicil Müdürüne veda yemeği

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, 28 yıldır hizmet veren Ticaret Sicil Müdürü Ayşegül Ünal için veda töreni düzenledi. 

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Sicil Müdürüne veda yemeği

Oda meclisinin katılımı ile gerçekleştirilen emeklilik yemeğinde, Ünal'a hizmetleri nedeniyle teşekkür edildi.
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman, Ünal'ın odalarına uzun yıllar boyunca değerli hizmetler sunduğunu ifade ederek, "Bugün burada, 28 yıllık hizmetleri nedeniyle Ticaret Sicil Müdürümüz Sayın Ayşegül Ünal'a teşekkür etmek ve emeklilik hayatında mutluluklar dileyebilmek adına toplandık. Yaptığı çalışmaları hepimiz takdir ediyoruz ve onun gibi bir çalışkan insanı kaybetmek bizler için üzücü ama aynı zamanda gurur verici bir olay" dedi.
Ünal da yaptığı konuşmada, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın her zaman yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini belirterek, bu desteğin hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. 
Gerçekleşen konuşmalar sonrasında Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kahraman, emekli olan Ayşegül Ünal’a teşekkür plaketi takdim etti. »Haber Merkezi

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Sicil Müdürüne Veda Yemeği
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