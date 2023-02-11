Sıcak yemek kapasitesi yükseltildi

Depremin yaşandığı bölgelerde en temel ihtiyaçlardan biri olan sıcak yemeği mobil mutfakla karşılayan TDV sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün kahvaltı ile sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Aydos, bölgeye ulaştıkları ilk gün günlük 3 bin kişilik yemek çıkarttıklarını ihtiyaca binaen bu sayıyı artırdıklarını ifade etti.

Deprem bölgesindeki mobil mutfak aracında günlük 10 bin kişilik yemek çıkarttıklarını bildiren Abdullah Aydos, “Bölgelerdeki afetzedelerin ve görev yapan ekiplerin en önemli ihtiyaçlarından biri de sıcak yemek. Vakıf olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren mobil mutfağımızı, mobil ikram araçlarımızı, arama-kurtarma ekiplerimizi Vakfın tüm envanterini bölgeye sevk ettik, sevk etmeye de devam ediyoruz. Şu an belirlenen ihtiyaçlara göre Türkiye’nin dört bir yanından il müftülüklerinin ve Vakfımız şubelerinin organize ettiği insani yardım tırları depremden etkilenen illerimize hızla ulaşıyor” dedi.

Sıcak yemeğin yanında çay, kahve ve çeşitli ikramlarla da bölgede vatandaşlara ve personellere ulaştıklarını belirten Aydos sözlerine şöyle devam etti: “Gece gündüz demeden, doğru düzgün uyku uyumadan bölgedeki görevlilerimiz cansiperane çalışmalarını sürdürüyor. Milletimizin desteğiyle tüm imkanlarımızı depremin açtığı yaraları sarmak için seferber ediyoruz. İnşallah bu zorlu günlerin üstünden ülkece hep beraber el ele vererek geleceğiz.” »Haber Merkezi