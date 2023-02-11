Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
Flaş Haber
20 Şubat’a kadar ara
Kapat

Sıcak yemek kapasitesi yükseltildi

Türkiye’yi yasa boğan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, faaliyetlerini artıran Türkiye Diyanet Vakfı mobil mutfak aracılığıyla yemek kapasitesini günlük 10 bine çıkarttı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Sıcak yemek kapasitesi yükseltildi

Depremin yaşandığı bölgelerde en temel ihtiyaçlardan biri olan sıcak yemeği mobil mutfakla karşılayan TDV sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün kahvaltı ile sıcak yemek ikramında bulunuyor. 
Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Aydos, bölgeye ulaştıkları ilk gün günlük 3 bin kişilik yemek çıkarttıklarını ihtiyaca binaen bu sayıyı artırdıklarını ifade etti. 
Deprem bölgesindeki mobil mutfak aracında günlük 10 bin kişilik yemek çıkarttıklarını bildiren Abdullah Aydos, “Bölgelerdeki afetzedelerin ve görev yapan ekiplerin en önemli ihtiyaçlarından biri de sıcak yemek. Vakıf olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren mobil mutfağımızı, mobil ikram araçlarımızı, arama-kurtarma ekiplerimizi Vakfın tüm envanterini bölgeye sevk ettik, sevk etmeye de devam ediyoruz. Şu an belirlenen ihtiyaçlara göre Türkiye’nin dört bir yanından il müftülüklerinin ve Vakfımız şubelerinin organize ettiği insani yardım tırları depremden etkilenen illerimize hızla ulaşıyor” dedi. 
Sıcak yemeğin yanında çay, kahve ve çeşitli ikramlarla da bölgede vatandaşlara ve personellere ulaştıklarını belirten Aydos sözlerine şöyle devam etti:  “Gece gündüz demeden, doğru düzgün uyku uyumadan bölgedeki görevlilerimiz cansiperane çalışmalarını sürdürüyor. Milletimizin desteğiyle tüm imkanlarımızı depremin açtığı yaraları sarmak için seferber ediyoruz. İnşallah bu zorlu günlerin üstünden ülkece hep beraber el ele vererek geleceğiz.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sıcak Yemek Kapasitesi Yükseltildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzanan el Yozgat’tan
Uzanan el Yozgat’tan
Neşeli ziyaret etti
Neşeli ziyaret etti
Din görevlileri yaraları sarıyor
Din görevlileri yaraları sarıyor
Anlamlı resim
Anlamlı resim
Çocuklara anlatırken dikkat
Çocuklara anlatırken dikkat
Gıda paketi hazırlanıyor
Gıda paketi hazırlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim