Sıcak çorba ile başla

Sorgunlu öğrenciler derse başlamadan önce belediye ekipleri tarafından ikram edilen sıcak çorbaları içiyor.

İlçede eğitim verilen liselerde kurulan stantlarda okula gelen öğrenciler önce çorba ikramı yapılıyor.

Soğuk kış günlerinde Sorgun Belediyesi öğrencileri sıcak çorba ikram ederek ısıtıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sorgun Belediyesi, soğuk kış günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak çorba ikramında bulundu.

Öğrenciler sabah saatlerinde dağıtılan çorbaya büyük ilgi gösterdi. Soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramıyla ısınan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Sabah derse sıcak bir çorba ile başlanır. Sabahın erken saatinde derse yetişme peşinde olan öğrencilerimiz için küçük bir ikram.” dedi. »Haber Merkezi