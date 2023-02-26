Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,56
EURO
19,91

Sıcak çorba ile başla

Sorgun Belediyesi tarafından faaliyete geçiren aşevinde pişirilen çorbalar öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. 

26 Şubat 2023 Pazar 02:37
Sıcak çorba ile başla

Sorgunlu öğrenciler derse başlamadan önce belediye ekipleri tarafından ikram edilen sıcak çorbaları içiyor.
İlçede eğitim verilen liselerde kurulan stantlarda okula gelen öğrenciler önce çorba ikramı yapılıyor. 
Soğuk kış günlerinde Sorgun Belediyesi öğrencileri sıcak çorba ikram ederek ısıtıyor. 
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sorgun Belediyesi, soğuk kış günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayarak çorba ikramında bulundu. 
Öğrenciler sabah saatlerinde dağıtılan çorbaya büyük ilgi gösterdi. Soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramıyla ısınan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Sabah derse sıcak bir çorba ile başlanır. Sabahın erken saatinde derse yetişme peşinde olan öğrencilerimiz için küçük bir ikram.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sıcak çorba Ile Başla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suya takviye
Suya takviye
Kendi küçük yüreği büyük
Kendi küçük yüreği büyük
İYC’den mevlit
İYC’den mevlit
391 bin 175 Yozgatlı yaşıyor
391 bin 175 Yozgatlı yaşıyor
Birlikte güçlüyüz
Birlikte güçlüyüz
Meydan doldu
Meydan doldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim