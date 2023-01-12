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SHM sayısı 5’e ulaştı

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Yozgat’ta hizmete başladı. Cumhuriyet Meydanına kurulan araçta vatandaşlar bilgilendiriliyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
SHM sayısı 5’e ulaştı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli halkın ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için birebir destek almalarını sağlamak amacıyla Yozgat genelinde SHM’lerin sayısının 5’e ulaştığını söyledi.
Neşeli yaptığı açıklamada; “Nüfusu belli bir büyüklükte olan ve sosyal hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü Sorgun, Akdağmadeni, Yerköy ve Boğazlıyan İlçelerimizde açılan SHM’lerde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verilmektedir.
İlimizde çetin kış koşullarında sosyal hizmetin sosyal hizmet merkezi bulunmayan yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere Bakanlığımızdan mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracını talep ettik. Bakanlığımızca afet ve acil durumlarda ya da afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde faaliyet yürütmek üzere hizmete aldığı mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı 2023 yılı itibari ile ilimize geldi. 3 ay süreyle hizmete devam edecek. Sayın Bakanımız Derya Yanık’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Mobil SHM aracı Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşlarımızın SHM hizmetlerine ulaşmasında zorluk çektiği yerleşim alanlarında, sığınmacı-mültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasını planlıyoruz. Mobil SHM aracı ile ulusal ziyaretleri aksamadan devam edecek, alan ve hane taramaları yaparak aileler ve toplumun sosyal hizmet ihtiyacının belirlenmesi, müracaatçıların başvurularının alınması ve sonuçlandırılması, kişi, aile ve toplum odaklı sosyal hizmet çalışmalarının yürütülmesi, aile-evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim ve aile eğitimi hizmetleri sunulması, çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik eğitimler ve sosyal etkinliklerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak.” ifadelerini kullandı. »Rabia Şahin

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SHM Sayısı 5e Ulaştı
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