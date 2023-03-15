Sevkiyat yapılmayacak

Konuyla ilgili olarak Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinde yapılan açıklamada; “Tüm hayvan pazarları ve hayvan hareketleri durduruldu. Ülkemiz genelinde görülen yeni tip Şap hastalığı nedeni ile 81 ildeki tüm hayvan pazarları kapatılmıştır. Şap Aşılama Kampanyası ülke genelinde tamamlanıncaya kadar kesimhanede hayvan kesimi dışında, il dışı ve il içi büyükbaş-küçükbaş tüm hayvan hareketleri durdurulmuştur. İkinci bir emre kadar hayvan alım-satımı yapılmaması, köyler arasında dahi hayvan nakli yapılmaması önemle rica olunur.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi