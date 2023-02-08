Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.133,55
DOLAR
18,84
STERLİN
22,71
EURO
20,21

Sevkiyat sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından Kızılay’ın bölgeye sevk ettiği çadırlar, Mehmetçiğin ve gönüllülerin destekleri ile kurulmaya başlandı. İlk etapta bölgeye sevk edilen 10 bin kişilik çadırların yanı sıra merkez depolar ve çevre illerden çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda sevkiyatı sürüyor. 

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Sevkiyat sürüyor

10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için Afet Müdahale Merkezleri ve Şubelerinden uzman ekiplerini bölgelere intikal ettiren Kızılay, barınmadan beslenmeye pek çok alanda hizmetlerine devam ediyor. Depremin ilk günü geride kalırken personellerini depremden etkilenen illere görevlendiren Kızılay, 10 bin kişilik barınma çadırının kurulumuna Türk Silahlı Kuvvetler unsurları ve gönüllülerin desteği ile devam ediyor. 
MOBİL MUTFAK VE İKRAM ARAÇLARI BESLENME İHTİYACINA CEVAP VERİYOR
Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi. 
KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ DEPREMZEDELERİN YANINDA
İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor. 
KAN BAĞIŞI ZAMANA YAYILMALI
Kızılay afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında ulundu. İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.  »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sevkiyat Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllüler yola çıktı
Gönüllüler yola çıktı
Sarıkaya’da deprem toplantısı
Sarıkaya’da deprem toplantısı
Ziyaret ettiler
Ziyaret ettiler
Ayni ve nakdi toplantısı
Ayni ve nakdi toplantısı
“Birlik olma günü”
“Birlik olma günü”
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim