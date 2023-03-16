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Seven göreve başladı

Sarıkaya İlçesine Emniyet Müdürü atandı. Yeni Emniyet Müdürü Evren Seven bu hafta ilçede göreve başladı. 

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Seven göreve başladı

3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Seven evli ve iki çocuk babası. Müdür Evren Seven daha önce Ankara ili Emniyet Müdürlüğünde birçok görev alanında görevini yürüttü. Seven, Sarıkaya’dan önce Sorgun, Yerköy ve Boğazlıyan’da görev yaptıktan sonra Sarıkaya da göreve başladı. 
Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürü Evren Seven; “Ankara’da çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra Yozgat iline tayin dolayısıyla geldim. Yozgat’ta çeşitli ilçelerde 3 yıl görev yaptım. Daha sonra Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürü olarak atandım. Sarıkaya’ya aşinayım. Yozgat İlinin güzel bir ilçesi. Şu anda Sarıkaya halkını tanıyorum. Suç olarak gayet sakin bir ilçe. İlçe halkı da sevecen. Sarıkaya halkıyla iyi anlaşacağımızı umuyorum. Emniyet personeli görev arkadaşlarımla sürekli Sarıkaya ilçesini gözetleyeceğiz. Suçun engellendiği bir ilçede gönül rahatlığıyla yaşayacağımızı umuyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Seven Göreve Başladı
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