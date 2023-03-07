Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.392,31
ALTIN
1.119,77
DOLAR
18,91
STERLİN
22,75
EURO
20,21

'Sesi kulağımdan gitmiyor'

Kahramanmaraş merkezli depremlere memleketleri Adıyaman’da yakalanan ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan 60 yaşındaki Hatice Yılmaz, “Gelinimi kurtaramadık. Saat 4’e kadar beni kurtarın diye bağırdı ama onu kurtaramadık. Sesi kulağımdan hiç gitmiyor.” dedi.

07 Mart 2023 Salı 02:00
'Sesi kulağımdan gitmiyor'

Adıyaman’da enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ve Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bir eve yerleştirilen Hatice Yılmaz ve ailesi yaşadıklarını anlattı.
"8 SAAT ENKAZDA KALDIM"
8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını söyleyen Hatice Yılmaz, “Depremde 8 saat enkazın altındaydık, beni çıkardılar, ama gelinimi kurtaramadılar. Saat 4’e kadar gelinim “Beni kurtarın!” diye bağırdı ama onu kurtaramadık. Sesi kulağımdan hiç gitmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kızımın kaynanası buralıydı, Yozgat’ta çağırdılar geldik, herkes ellerinden gelen yardımı yapıyor. Burada mutluyuz” dedi.
"BİZE EVİMİZİ ARATMIYORLAR"
Kızı Fatoş Korkmaz (43) ise Yozgat’ta kendilerini evlerindeymiş gibi ağırladıklarını belirterek, “Biz kendi imkânlarımızla Yozgat’a geldik. Buranın belediye başkanı ve kaymakamından Rabbim razı olsun, bizlere ev açtılar. Adıyaman’dan 12 kişi geldik, 3 kız kardeşim, annem ve çocuklarımızla geldik. Çocuklarımızı burada okula da yazdırdık. Onların her türlü ihtiyacı karşılandı, okul malzemeleri olsun kıyafet olsun. Halk olarak çok ilgililer, sürekli ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bize evimizi aratmadılar.” şeklinde konuştu.
Lise öğrencisi Ebrar Korkmaz da, “Adıyaman’dan geldim. Depremzedeyiz, lise son sınıf öğrencisiyim. Sınava hazırlanıyorum. Burada bize kitap yardımı yaptılar, okuluma devam etmiyorum. Burada gençlik merkezine gidip ders çalışıyorum ve orada eksiklerimi tamamlıyorum.” ifadelerine yer verdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Sesi Kulağımdan Gitmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD sayıyı açıkladı
AFAD sayıyı açıkladı
Deprem bölgesine ziyaret
Deprem bölgesine ziyaret
Değerlendirme raporu açıklaması
Değerlendirme raporu açıklaması
Peygamber mesleğini sürdürüyor
Peygamber mesleğini sürdürüyor
‘Üstesinden geleceğiz’
‘Üstesinden geleceğiz’
Baba, oğul toprağa verildi
Baba, oğul toprağa verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim