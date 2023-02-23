Servis şoförleri ile toplantı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerin katılımıyla trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylık yaptığı açıklamada; “Temel amacımız karayollarında servis araç sürücülerini bilgilendirerek trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak. Böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu (özellikle öğrenciler) ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. İlçemizde güvenli bir servis taşımacılığında her kişi, kurum ve kuruluşa görevler düşmektedir. Bu bilinçle hareket edilirse hepimiz kazanmış olacağız. Ailelerimizin mutluluk kaynağı ve geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızı evlerden okullarına, okullarından evlerine taşımak gibi çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın güven içinde taşınması, çocuklara karşı olan sevginize, ilginize, şefkat ve merhametinize bağlı olduğunu, bunun için de her şeyden önce araçların güvenli, temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin öngördüğü düzenlemeleri, tertip ve donanımları tamamlayıp bu hususlara dikkat edilmesi gerekir." diye konuştu. »Sema Nur Koçaker