Sertifika programı düzenlendi

Yaklaşık bir ay süren programa çevre illerde ve Yozgat’a görev yapan hemşireler katıldı.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak fiziki alt yapı, teknik donanım ve edinilmiş başarılı tecrübelerle eğitime ve sertifikalaşmaya destek veren Şehir Hastanesi, emeğini hiç bir zaman esirgemeyen ve özveriyle çalışan personellerle daha kaliteli hizmet vermek amacıyla halkın 7/24 hizmetinde.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, program sürecinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, kursiyerlere başarılar diledi. »Haber Merkezi