Şerefli: Beklentileri karşılamadı

Başkan Şerefli yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Büyük coşku ve heyecanla bir araya geldiğimiz, işine son verilen emekçi kardeşlerimizle buluştuğumuz, sözleşmeli personelin kadroya geçişini birlikte mutlulukla kutladığımız ‘Sözleşmeliye Kadro şöleni’ etkinliğimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Kamu görevlilerimiz, halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla bütün zorlu süreçlerin başkahramanı olmuş, devletimizin büyümesinde asli özne olarak yer almış, vatan toprakları İçinde ve dışında milletimizi her daim yücelterek temsil etmiştir. Bu temsil ve hizmet aşkıyla kamu görevlilerimiz, haklı bir sebeple kayıpları telafi edecek ve beklentilerini karşılayacak ilave ek zam talebi içerisindedir. Memur-Sen Konfederasyonu alarak; önceliğimiz kamu görevlilerimizin refah ve felahını korumak, hedefimiz adil gelir dağılımının milletçe paylaşılmasını sağlamak ve gündemimiz kamu görevlilerinin piyasa koşulları içerisinde ‘haklı’ beklentileri olan ‘ilave ek zam’ talebini bütün mecralarda haylamaktır. Gerçekleştirdiğimiz şölenle aynı gün, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin öncelikli gündemlerinden olan maaş ve ücretlerdeki artışa ilişkin önemli bir enflasyon verisi de paylaşılmış: teşkilatımız ve üyelerimizle ilave ek zam beklentimiz bir kez daha güçlü bir sesle ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından maaş ve ücret artışının yüzde (%) olarak uygulanacağı açıklanmış, zammın yetersiz olduğu gerek teşkilatımızın salondaki güçlü atmosferiyle gerekse Konfederasyonumuz aracılığıyla defaten iletilmiştir. Bu durum karşısında, Memur-Sen Başkanlar Kurulumuzla yaptığımız istişare sonucu, maaş ve ücretlere yapılacak yüzde 25 artışın, kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor, kamu görevlilerimizi rahatlatacak, hakkaniyetli, adil gelir dağılımını sağlayacak ‘Seyyanen Ek Bir Adım'ın Ocak ayı maaş ve ücretlerine yetişecek’ şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor. Kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.”

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