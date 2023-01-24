Sendikalar bir oldu

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Abuzer Akın, İstiklal Marşı töreninde uyardığı öğrencisinin yakını tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğraması sonucu engellemeye çalışırken kafa darbesi ile yaralandı.

Yaşanan olay üzerine eğitim sendikaları bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan açıklamaya Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikası katıldı.

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, “Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin bittiği, öğrencilerimizin karne heyecanı ve mutluluğunu yaşadığı, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın tatile girdikleri günde, önünde bulunduğumuz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretmen arkadaşımız Abuzer Akın, İstiklal Marşı töreninde uyardığı öğrencisinin yakını tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğramış, engellemeye çalışırken ise kafa darbesi ile yaralanmıştır. Ebuzer öğretmenimize, yöneticilerimize ve okulda görevli tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor, arkadaşımıza yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ebuzer arkadaşımızın, öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın yalnız ve sahipsiz olmadıklarını buradan ilan ediyoruz. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Öğretmene yönelen şiddetin örf ve adetlerimize, hukuk sistemimize ve milletimizin tüm dünyaya örnek uygulamalarına ters düştüğünün altını bir kez daha çizmek istiyorum. Geçmiş dönemde birçok basın açıklaması eylem ve imza kampanyası yapılmasına rağmen öğretmene ve eğitim çalışanlarına şiddetin karşılığının henüz bir yasal güvence altına alınmaması hadsiz saldırganlar için cesaret verici olurken, eğitimciler için ise büyük bir eksiklik ve mağduriyet kaynağıdır. Öğretmene yönelen şiddete karşı toplum olarak karşı çıkmak hepimizin görevidir. Eğitimcilere ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkmasına rağmen ‘eğitimciye şiddet’ konusu ile ilgili hiçbir maddenin olmaması büyük bir eksikliktir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eğitimciye şiddet ile ilgili madde eklenmesi elzemdir. Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir. Eğitim Bir Sen olarak bu konuyu önceden olduğu gibi sıklıkla dile getirecek ve takipçisi olacağız. Buradan öğretmene şiddet eyleminde bulunanlara, buna yeltenenlere bir kez daha sesleniyoruz: Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve Abuzer öğretmenimiz yalnız değildir. Eğitim Bir Sen olarak, bütün gücümüzle eğitim çalışanlarımızın ve öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin idari ve hukuksal alanda takipçisi olacağız.” dedi.

“GÜVENLİK ŞART”

Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun ise yapmış olduğu konuşmada; “20.01.2023 Cuma günü öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin karne heyecanı yaşadığı günde eğitim camiası üzücü bir haber almıştır. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Abuzer Akın, İstiklal Marşı töreninde uyardığı öğrencisinin velisi tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğramış, engellemeye çalışırken ise kafa darbesi ile yaralanmıştır. Öğretmenimize uygulanan şiddet eylemine dikkat çekmek, yapılan bu ve buna benzer eylemleri kınamak ve okullarımızın güvenlik zafiyetine dikkat çekmek için sendikalar olarak buradayız. Hayatımın her alanında kendini gösteren şiddet olgusu giderek artmaktadır. Maalesef şiddeti ortadan kaldıracak, eğitim ortamlarında, bu tür olaylara rastlanması bizi derinden üzmektedir. Bu bağlamda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısına yapılan saldırı ile öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiği aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülecek halimiz yoktur ve bunu yapanların anlaşılır bir yanını göremiyoruz. Son yıllarda okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olaylarıyla eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, uygulanan yanlış politikalarla, öğretmenlerin eğitimin edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru haline geldiği görülmektedir. Bu üzücü olaya bakacak olursak, öğrenci velisinin elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde okulu basması ve öğretmenimizi darp etmesi okullarımızda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Tüm okullarımızın girişine güvenlik kulübelerinin bırakılması, güvenlik kulübelerinde düzenli olarak güvenlik personellerinin bulundurulması zaruruidir. Abuzer öğretmenime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim emekçisine, öğretmene herhangi bir saldırı olduğunda yine tüm sendikalar bir araya gelip tepki koyacaklardır. Eğitim emekçilerimiz, öğretmenlerimiz yalnız değildir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi