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“Sendikal mücadelede yer almalı”

Hizmet İş ve Hak İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. 

10 Ocak 2023 Salı 02:00
“Sendikal mücadelede yer almalı”

Gazetecilerin sendikal mücadelenin içinde yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Zararsız, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir.” diye konuştu.
Basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği, 10 Ocak 1961 tarihinden itibaren Türkiye’de “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nün kutlandığını hatırlatan Zararsız, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir ve demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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