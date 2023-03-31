Senato ve Yönetim Kurulu üyeleriyle iftar

Üniversite sosyal tesislerinde düzenlenen ve Yozgat Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan yemeğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve eşi Hilal Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, yüksekokul ve MYO müdürlerinin yanı sıra ihtisas alanı olan kenevirle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen iş insanı Uğur Balkuv ve ailesi katıldı.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Rektör Karadağ, bu manevi atmosferde Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma adına düzenlenen iftar programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Yozgat Bozok Üniversitesi birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuru içerisinde kurulduğu günden bu yana bayrağı daha yükseklere taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Aynı masa etrafında toplandığımız bu iftar sofrası da bu birlik ve beraberliğin en güzel fotoğrafı olsa gerektir. Sizlerle birlikte, inanç ve kararlılıkla üniversitemizi marka üniversite yapma yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Burada bulunmanızdan ve iftarın güzelliğini, bereketini birlikte yaşamaktan dolayı mutluluğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Ayrıca ihtisas alanımız olan endüstriyel kenevir üzerine yatırım yapmak üzere şehrimize gelen iş insanı Uğur Balkuv ve ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması adına yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Uğur Balkuv Bey’in girişimleri ve üniversitemizin destekleri ile inşallah önümüzdeki günlerde Yozgat’ımıza yatırım noktasında da önemli adımlar atılacağına inanıyorum. Kendilerine bu konuda gösterdikleri gayret ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu akşam iftar yemeğinin hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlileri ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşma yapan İş İnsanı Uğur Balkuv da Yozgat’ta ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde böylesine nezih bir iftar sofrasında bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas alanı olan endüstriyel kenevir özelinde birlikte bir şeyler yapma düşüncesinde olduklarını ve Rektör Ahmet Karadağ’a yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Haber Merkezi