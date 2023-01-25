Seminer başladı

Eğitim semineri; Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Ali Gülden’in açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın sunumları ile devam etti. Müftü Ali Gülden’in "Tecrübe Paylaşımı ve Hac İbadetinin Uygulamalı Yapılışı" konularında ders vereceği eğitim seminerinde, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek hacı adaylarının ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için görevlilerimize, görev ve sorumluluklarının yanında organizasyonun işleyişi hakkında bilgi verilecek. Eğitim Semineri 24-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak. »Haber Merkezi