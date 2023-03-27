‘Şehrimize yakışır eserler bırakacağız’

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Celal Köse, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirten Başkan Köse, oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçireceklerini söyledi.

Başkan Köse, “Millet Bahçesi Projemizden Şehirlerarası Otobüs Terminalimize kadar uzanan hatta altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Perde duvar ve üst yapı çalışmalarımız sonrası hat boyunca şehrimize yakışır bir eser bırakacağız.” dedi.

Yozgat’ın kalkınması için gece gündüz demeden 24 saat çalışan Köse, gündüz mesaisini yatırım ve yürütülen projelerin başında geçiriyor.

Bir yandan yatırım ve hizmetlerle ilgilenen Köse, diğer yandan ise esnafları, mahalleleri ve vatandaşları ziyaret ediyor. Sık sık mahalleleri gezen Köse, vatandaşları dinlerken, sohbet edip Belediyenin yatırım ve projelerini anlatıyor.

ŞIK MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURACAK

Görüntüsüyle Yozgat’a yakışmayan ve kullanışsız hal binasının yıkımıyla gerçekleştirilen proje hem kentin ortasında bulunan kötü görüntüyü ortadan kaldıracak hem de şık mimarisiyle göz dolduracak.

Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ın çehresini değiştirecek olan proje hayata geçtiğinde 4 Bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan kente yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile vatandaşların yaşam merkezi haline gelecek.

Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projeleri tamamlanması sonrası bu bölge, hem vatandaşların hem de kenti ziyarete gelen misafirlerin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek.

HER TÜRLÜ RAHATLIK VE KONFOR SAĞLANACAK

Hasta Yakını Konukevi projesiyle ilgili açıklama yapan Köse, “Şehir Hastanesinin karşısına inşa edilecek Hasta Yakını Konukevi projesiyle de şehir dışından ve ilçelerden gelen vatandaşların barınma sorunu çözerek, bu eksikliği gidereceğiz.” dedi.

Yozgat Belediyesi Yozgat’a çok önemli kazanımlar sağlayacak projelerinin arasına Hasta Yakını Konuk Evi’ni de ekledi. Hastaneye gelen ancak kalacak yer bulamadığı için sıkıntılar yaşayan maddi geliri düşük vatandaşların ikamet edeceği konuk evi projesi sayesinde çok önemli bir eksikliği daha gidermiş olacak. Şehir Hastanesi karşısında yapılacak konuk evinde kalacak hasta yakınları için her türlü rahatlık ve konfor sağlanacak.

ASRIN PROJESİ DEVAM EDİYOR

Yozgat Belediyesi önce altyapıya ağırlık vererek, içme suyu hattı ve kanalizasyon hattını yeniliyor. Kayıp kaçak oranını en aza indirmek, aynı zamanda asbestli borularının değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Belediye, 206 kilometre su, 40 kilometre kanalizasyon hattı projesini hayata geçirdiği takdirde Arapseyfi ve Cemil Çiçek Barajı’nda suyu getirmek için ödediği elektrik parasını da yarı yarıya azaltarak hizmete harcamak için yeni bir bütçeyi oluşturmuş olacak. Projenin tamamlanmasıyla sağlıksız su kullanımını da önlemiş olacak. »Haber Merkezi