Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.031,98
ALTIN
1.212,05
DOLAR
19,09
STERLİN
23,43
EURO
20,59

‘Şehrimize yakışır eserler bırakacağız’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kent genelinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerine devam ediyor.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
‘Şehrimize yakışır eserler bırakacağız’

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Celal Köse, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirten Başkan Köse, oldukça yoğun bir çalışma dönemi geçireceklerini söyledi. 
Başkan Köse, “Millet Bahçesi Projemizden Şehirlerarası Otobüs Terminalimize kadar uzanan hatta altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Perde duvar ve üst yapı çalışmalarımız sonrası hat boyunca şehrimize yakışır bir eser bırakacağız.” dedi.
Yozgat’ın kalkınması için gece gündüz demeden 24 saat çalışan Köse, gündüz mesaisini yatırım ve yürütülen projelerin başında geçiriyor.
Bir yandan yatırım ve hizmetlerle ilgilenen Köse, diğer yandan ise esnafları, mahalleleri ve vatandaşları ziyaret ediyor. Sık sık mahalleleri gezen Köse, vatandaşları dinlerken, sohbet edip Belediyenin yatırım ve projelerini anlatıyor.
ŞIK MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURACAK
Görüntüsüyle Yozgat’a yakışmayan ve kullanışsız hal binasının yıkımıyla gerçekleştirilen proje hem kentin ortasında bulunan kötü görüntüyü ortadan kaldıracak hem de şık mimarisiyle göz dolduracak.
Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde Yozgat’ın çehresini değiştirecek olan proje hayata geçtiğinde 4 Bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan kente yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile vatandaşların yaşam merkezi haline gelecek.
Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projeleri tamamlanması sonrası bu bölge, hem vatandaşların hem de kenti ziyarete gelen misafirlerin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek.
HER TÜRLÜ RAHATLIK VE KONFOR SAĞLANACAK
Hasta Yakını Konukevi projesiyle ilgili açıklama yapan Köse, “Şehir Hastanesinin karşısına inşa edilecek Hasta Yakını Konukevi projesiyle de şehir dışından ve ilçelerden gelen vatandaşların barınma sorunu çözerek, bu eksikliği gidereceğiz.” dedi. 
Yozgat Belediyesi Yozgat’a çok önemli kazanımlar sağlayacak projelerinin arasına Hasta Yakını Konuk Evi’ni de ekledi. Hastaneye gelen ancak kalacak yer bulamadığı için sıkıntılar yaşayan maddi geliri düşük vatandaşların ikamet edeceği konuk evi projesi sayesinde çok önemli bir eksikliği daha gidermiş olacak. Şehir Hastanesi karşısında yapılacak konuk evinde kalacak hasta yakınları için her türlü rahatlık ve konfor sağlanacak.
ASRIN PROJESİ DEVAM EDİYOR
Yozgat Belediyesi önce altyapıya ağırlık vererek, içme suyu hattı ve kanalizasyon hattını yeniliyor. Kayıp kaçak oranını en aza indirmek, aynı zamanda asbestli borularının değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
Belediye, 206 kilometre su, 40 kilometre kanalizasyon hattı projesini hayata geçirdiği takdirde Arapseyfi ve Cemil Çiçek Barajı’nda suyu getirmek için ödediği elektrik parasını da yarı yarıya azaltarak hizmete harcamak için yeni bir bütçeyi oluşturmuş olacak. Projenin tamamlanmasıyla sağlıksız su kullanımını da önlemiş olacak. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şehrimize Yakışır Eserler Bırakacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT HASSA’DA
YOZGAT HASSA’DA
Bozdağ'dan personel alımı müjdesi
Bozdağ'dan personel alımı müjdesi
Müzik sınıfı açıldı
Müzik sınıfı açıldı
Yozgat'ın havası temiz
Yozgat'ın havası temiz
‘Rahmet minnet ve şükranla anıyorum’
‘Rahmet minnet ve şükranla anıyorum’
İstinat duvarı devrildi
İstinat duvarı devrildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim