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Şehit ve Gazi Ailesine ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Yamaçlı Beldesinde ikamet eden, 2006 yılında İstanbul’da görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru İrfan Efe’nin, yakın tarihte vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundu. 

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Şehit ve Gazi Ailesine ziyaret

Kaymakam Recep Aydın, şehide ve annesine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaymakam Aydın, ardından aynı beldede ikamet eden Kıbrıs Gazileri Cuma Korucu ve Mehmet Oflaz’ı hanelerinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Yenipazar Jandarma Karakol Komutan Vekili. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Kaçar, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin eşlik etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şehit Ve Gazi Ailesine Ziyaret
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