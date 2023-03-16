Şehit ve Gazi Ailesine ziyaret

Kaymakam Recep Aydın, şehide ve annesine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaymakam Aydın, ardından aynı beldede ikamet eden Kıbrıs Gazileri Cuma Korucu ve Mehmet Oflaz’ı hanelerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Yenipazar Jandarma Karakol Komutan Vekili. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Kaçar, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin eşlik etti. »Haber Merkezi