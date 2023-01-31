Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.096,29
ALTIN
1.162,28
DOLAR
18,82
STERLİN
23,25
EURO
20,42

Şehit Ailesine ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Kuzey Irak’ta Pençe-3 Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin’in ailesi Nebi Şahin ve Şaziye Şahin’i evlerinde ziyaret etti.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Şehit Ailesine ziyaret

Yenipazar Beldesi eğlence köyü nüfusuna kayıtlı olan 25.08.2019 tarihinde Kuzey Irak’ta Pençe-3 Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin’in ailesine başsağlığı diledi.
Ziyaret sırasında Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Emniyet Müdür V. Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdullah Ceran, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin ve SYDV Müdürü Turan Kaya eşlik etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şehit Ailesine Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süreç başladı
Süreç başladı
Erken yaşta evliliğin önüne geçilecek
Erken yaşta evliliğin önüne geçilecek
Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
Kayıtlar sona eriyor
Kayıtlar sona eriyor
Kontroller devam ediyor
Kontroller devam ediyor
Yüz güldürüyorlar
Yüz güldürüyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim