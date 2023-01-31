Şehit Ailesine ziyaret

Yenipazar Beldesi eğlence köyü nüfusuna kayıtlı olan 25.08.2019 tarihinde Kuzey Irak’ta Pençe-3 Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin’in ailesine başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Emniyet Müdür V. Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdullah Ceran, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin ve SYDV Müdürü Turan Kaya eşlik etti. »Haber Merkezi