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Şefkat eli uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, il genelinde hane ziyareti gerçekleştirerek ailelerin maddi durumunu, sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını belirleyip devletin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlıyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Şefkat eli uzatılıyor

Yozgat'ta vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı yararlanması için dezavantajlı grupların belirlenerek sosyal risk haritalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, kentin en ücra köylerine kadar giderek vatandaşlarla bir araya geliyor. Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun 33 kişiden oluşan 7 ekiple haftanın 5 günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle hayata geçirilen "Ulusal Hane Ziyaretleri" gerçekleştiriliyor.
Köylerde ziyaret ettikleri ailelerin sosyal yapılarını ve ihtiyaçlarını belirleyip taleplerini dinleyen ASDEP ekipleri, dile getirilen konuları ilgili kurumlara ileterek çözülmesine katkı sunuyor. Ailelere psikososyal destek de veren görevliler, fedakarca yürüttükleri görevle devletin şefkat elini tüm vatandaşlara ulaştırmaya gayret ediyor.
"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"
Yozgat merkeze bağlı Türkmen köyünden Halil Çelik, devletin yanlarında olduklarını söyleyerek, "Şu anda çok memnunuz, gelip hastalarımızı ziyaret ettiler, kontrollerini yaptılar. Sorunlarımızı dinlediler, çözüm yolu buluyorlar. Devletimiz yanımızda, herkesten Rabb'im razı olsun" dedi.
"Sorunları yerinde tespit ettiler"
Türkmen köyü muhtarı Cemal Yüce ise sorunların yerinde tespit edildiğine değinerek, "Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzden köyümüze ekipler ziyarete geldi. Yaşlılarımıza, engellilerimize ziyarette bulundular. Ev ev gezi herkesin ihtiyaçlarını sorup sorunlarını yerinde tespit ettiler. Devletimiz yanımızda, herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"7 EKİPLE HANE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR"
13 ilçe ve merkezde 7 ASDEP ekibiyle hane ziyaretlerini sürdürdüklerini aktaran Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, "Cumhurbaşkanımızın kararnamesi gereği 'Ulusal Hane Ziyaretleri' doğrultusunda, 14 ilçemizde 7 ekiple çalışmaktayız. Bakanlığımız ve Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda amaç hanelerimizdeki yaşlı, engelli, kadın ve çocuk durumlarının aynı zamanda ekonomik durumların yerinde tespit edilmesi. Arkadaşlarımız bugün Türkmen köyünde ve bütün ilçelerimizde günlük olarak aile ziyaretleri yapılmakta, ulusal hane ziyaretleri yapılmakta ve bunların hepsi de kayıt altına alınmaktadır" diye konuştu.
"9 BİN 721 HANE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Ulusal Hane Ziyaretleri doğrultusunda 2022 yılı sonu itibarıyla 9 bin 721 haneyi ziyaret ettiklerini de belirten Neşeli, "Baktığımızda 2 bin 298 kişiyi bizler çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarına yönlendirdik. Burada yeni yaklaşımımızla bizler talep odaklı değil, arz odaklı çalışıyoruz. Kişiler sosyal yardıma ihtiyaç duyduklarını kendileri gelip talep etmeksizin bizler haneye giderek tespit yapıyor ve onlara uygun sosyal hizmet modeli sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. » İHA

Anahtar Kelimeler:
Şefkat Eli Uzatılıyor
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