Seferber oldular

Aydıncık Belediyesince yapılan anonslarla deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak yardımı toplanacağı duyuruldu. Gönüllüler, kaymakamlık, belediye, polis, jandarma el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

Toplanan yakacak odunlar tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aydıncık Kaymakamlık ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bundan önce 16 yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Bugün de bölgede yakacak ve ısınma ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza duyurduk. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede tonlarca odunu elbirliği ile hazır hale getirdik. 17. Yardım tırımız odun yüklenerek yola çıkıyor. Toplamda 25 yardım aracı gönderildi. Ayrıca soba ihtiyacı bulunmaktadır soba yardımında bulunacak vatandaşlarımıza duyurulur.” dedi. »Haber Merkezi