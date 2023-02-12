Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12

Seferber oldular

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Aydıncık ilçesinden yardım yapıldı.

12 Şubat 2023 Pazar 02:51
Seferber oldular

Aydıncık Belediyesince yapılan anonslarla deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak yardımı toplanacağı duyuruldu. Gönüllüler, kaymakamlık, belediye, polis, jandarma el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.
Toplanan yakacak odunlar  tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aydıncık Kaymakamlık ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bundan önce 16 yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Bugün de bölgede yakacak ve ısınma ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza duyurduk. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede tonlarca odunu elbirliği ile hazır hale getirdik. 17. Yardım tırımız odun yüklenerek yola çıkıyor. Toplamda 25 yardım aracı gönderildi. Ayrıca soba ihtiyacı bulunmaktadır soba yardımında bulunacak vatandaşlarımıza duyurulur.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Seferber Oldular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
“Gurur duyuyorum”
“Gurur duyuyorum”
Birlik vakti
Birlik vakti
Valilik uyardı
Valilik uyardı
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim