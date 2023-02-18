Seferber oldular

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren şehir hastaneleri, 2019 sonunda başlayan ve geçen yıla kadar etkisini sürdüren Kovid-19 salgınıyla mücadelenin merkez üssü olmuştu.

Şu an sayıları 20'ye ulaşan hastaneler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından da yaralı depremzedelerin tedavisinde kritik rol oynadı. Bünyelerindeki helikopter pistleri sayesinde özellikle bölgedeki şehir hastanelerine yaralı nakli hızla yapıldı.

Depremzede yaralıların büyük bölümü başta Adana, Mersin, Elazığ, Konya, Kayseri gibi çevre illerdeki şehir hastanelerinde tedaviye alınırken çok sayıda yaralı Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle Ankara ve İstanbul'daki söz konusu hastanelere nakledildi.

Bu şehir hastanelerinde depremden sonraki 10 gün içinde yaklaşık 20 bin yaralı depremzede tedavi gördü.

Yozgat’taki şehir hastanesinde 647 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 647 yaralı Yozgat Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Şehir Hastanesinde 611 depremzedeye ayakta 36'sı ise serviste yataklı sağlık hizmeti sunuldu.

DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan şehir hastanelerinin sayısı 20'ye ulaştı. İstanbul'da 4, Ankara'da 2 şehir hastanesi her gün binlerce hastaya hizmet veriyor.

Adana, Bursa, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Tekirdağ, Manisa, Yozgat, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin ve Balıkesir'de de şehir hastaneleri bulunuyor. Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Gaziantep'te olmak üzere 13 şehir hastanesinin yapımı devam ederken İstanbul Sancaktepe ve Rize Şehir Hastanelerinin proje çalışması sürüyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden şehir hastaneleri depreme karşı dayanıklı bir şekilde inşa ediliyor. Hastanelerde kullanılan, depremin etkisinin neredeyse hiç hissedilmemesini sağlayan en önemli teknolojilerden biri de "sismik izolatörler."

Binaların zemin katlarındaki kolonların üzerine yerleştirilen sismik deprem izolatörleri sayesinde deprem yükü binanın üst bölümünü etkilemiyor veya çok az etkiliyor. Yaylı bir sistemle deprem esnasında bina zeminden ayrılıyor ve böylece bina, zemindeki hareketin tamamını hissetmiyor. İzolatör, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlıyor. »AA/Haber Merkezi