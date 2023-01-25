Sedef meclise taşıdı

Milletvekili Sedef, Yozgat öyle kadim ve büyük bir medeniyete sahiptir ki; ilk özel gazete bu şehirde hayat bulmuş, Türkiye’nin ilk milli parkı (çamlık) yine bu topraklarda yeşermiştir. Günümüzde bile hala tartışılan ilk evlilik sözleşmesi bu şehirde tarihe geçtiğini ifade etti.

Sedef yaptığı konuşmada; “1907’de İstanbul’da Fenerbahçe kulübünün kurulmasından sadece 3 yıl sonra Yozgat Mektebi Sultani, şimdiki adıyla Yozgat Lisesi öğrencileri tarafından “Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı” Anadolu'da kurulan ilk Futbol Takımı olarak tarihte yerini almıştır. Takımın hüzünlü bir o kadar da gurur duyulacak bir tarihi vardır. 1914 Yılında Seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte Yozgat Lisesi’nin 207 öğrencisinin tamamı gönüllü olarak cepheye gitmiş ve sadece 15’i geri dönebilmiştir. Okulun lise kısmı öğrencisi kalmadığı için kapatılmış, Kahraman Yozgat Lisesi’nin öğrencileriyle birlikte Futbol takımı da tarih sayfalarına gururla gömülmüştür. Yozgat’ımızın bu hususta beklentisi Yüce Meclisimiz tarafından Mektebi Sultani öğrencilerinin manevi şahıslarında, Yozgat Lisesine kahramanlık madalyası verilmesidir.

Günümüzde en çok şehit veren iller arasında olan kahraman şehrim Yozgat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki kez ziyaretle şereflendirdiği nadir illerden biridir. Gazi Paşa “Ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar Bozok yaylasının çocukları var olun’ derken Bozoklu yiğitlerin, Yozgatlıların mücadelesindeki gayreti ve sadakatini ilan etmiştir. Bozok yaylasının yiğit evlatları o gün de bugün de yarın da kahramanlık destanları yazmaya devam edecektir."

Ayrıca Dünya genelinde de bir milyon iki yüz yirmi yedi bin üç yüz yirmi hemşehrimiz yaşamaktadır. Bu vesileyle hepsine buradan selam yollamak istiyorum.

Yozgat’ımız tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren, sanayi ve turizmin henüz istenilen seviyeye ulaştırılamadığı, kamu ve özel sektörden destek beklediğimiz, benim de âşık olduğum mütevazi bir şehirdir.

Eksikliğini hissettiğimiz, devlet ya da özel sektör eliyle yatırım sağlandığında şehrimizin ufkunu açacak, gelişmesini sağlayacak kırsal turizm, eko turizm, doğa turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi yapılabilecek önemli alanlara sahibiz. Gelişmiş birçok ülkede ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınma için sanayinin tek başına yeterli olmadığı turizm, eğitim ve sağlık gibi alternatif sektörlerinde kalkınmanın içerisinde yer alması gerektiği bilinen bir gerçektir.

Yozgat; uygun iklim koşulları, doğal güzellikleri, tarım ürünleri çeşitliliği, geleneksel el sanatları, folklor, yemek kültürü, dağları, ormanları, arkeolojik alanları ve diğer kırsal alanları ile birlikte uygun yatırım yapıldığı takdirde turizm sektöründe diğer illerle rekabet edecek düzeyde bir potansiyele sahiptir.

Sanayi açısından fazla yatırımı olmayan Yozgat’ımızın bu dezavantajı temiz doğası ve kültürel değerleri kullanılarak avantaja çevrilebilir.

İlimiz Yozgat kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. Mevcut kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi; Yozgat ili için göçü azaltabilir, ekonomiyi canlandırabilir, istihdamı artırabilir, kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımlarını sağlayabilir, gençlerin geleceğe umutla bakmasına ve doğdukları büyüdükleri kırsal alanlara sahip çıkma isteklerini artırabilir, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve Yozgat’ın tanıtılmasına katkı sağlayabilir.

Bu manada ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektör yatırımcılarına ve tabiki bizlere önemli görevler düşmektedir. Mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tesislerin yapılması, özel sektörün teşvik edilmesi ve diğer kırsal turizm çeşitlerinin özendirilerek, gerekli eğitimler de verilerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Merkez de Büyük Nefes (Tavium Antik Kenti), Akdağmadeni’nde (Muşali Kalesi), Aydıncık’ta (Kazankaya Kanyonu), Boğazlıyan’da (Cavlak Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı), Çandır’da (Beştepe Tümülüsleri), Çayıralan’da (Çerkez Bey Kümbeti), Çekerek’te (Kızlar Kayası Su Sarnıcı ve Nekropol Alanı), Kadışehri’nde (Çatal Höyük), Saraykent’te (Roma Hamamı ve Karayakup Köprüsü), Sorgun’da (Kekenez Harabeleri ve Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi), Şefaatli’de (Beşiktepe Sit Alanı), Yenifakılı’da (Damlalı Kemikli Mağara), Yerköy’de (Uyuz Hamamı ve Höyüğü). Saymakla bitiremeyeceğim tarihi camii, kilise, konak, kümbet, yeraltı şehri, baraj, mesire alanı, höyük, yerleşim alanı, maşatlık, Tümülüs ve kaplıca gün yüzüne çıkarılarak Turizm’e kazandırılmayı beklemektedir; diyor.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi