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Seçmenler kayıtları sorgulayabilecek

Seçmenin merakla beklediği “seçmen kaydı sorgulanması nasıl yapılacak” sorusuna Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklama geldi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:20
Seçmenler kayıtları sorgulayabilecek

YSK tarafından seçmen kaydı sorgulanması hakkında açıklama yapılarak seçmene bilgi verildi.

YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını söyledi.

YSK tarafından seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, "Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 01.04.2023 16:40
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