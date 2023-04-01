Seçmenler kayıtları sorgulayabilecek

YSK tarafından seçmen kaydı sorgulanması hakkında açıklama yapılarak seçmene bilgi verildi.

YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını söyledi.

YSK tarafından seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, "Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi