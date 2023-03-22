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Seçmen listeleri askıda

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin listesi askıya çıktı. Güncelleme işlemleri 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Seçmen listeleri askıda

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
SON TARİH 2 NİSAN
Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.
Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. »Haber Merkezi

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Seçmen Listeleri Askıda
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