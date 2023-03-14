Seçim takvimi belli oldu

Seçim takvimine göre seçmenler hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının 21 Mart'ta başlaması beklenirken, seçmen listeleri askıya çıkarılacak. Nisan ayının ortasında aday listeleri resmi gazetede yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Yozgatlı seçmenler ise Meclise 4 milletvekili gönderecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kararını imzaladı. Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini belirleyerek seçmenlerin hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayları için oy kullanacağı 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmesi planlanıyor.

Seçim takvimi, YSK tarafından 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularının kabul edileceği tarihi belirleyerek başlaması planlanırken, Seçmen listeleri askıya çıkarılacak ve ardından itirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.

Yozgat'ta ise 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 4 milletvekili seçilecek. Seçimler, Türkiye'nin demokratik sürecinde önemli bir yer tutuyor ve halkın geleceğini şekillendirecek kararları içeriyor.

Yozgat'ta 2018 yılında yapılan seçimde AK Parti'den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP'den İbrahim Ethem Sedef ve CHP'den Ali Keven, milletvekili seçilerek mecliste Yozgat'ı temsil etmeye hak kazanmışlardı. »Haber Merkezi