Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

Seçim 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Seçim 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Biraz önce, anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Buna göre, inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, biraz önce anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladığını kaydederek, “Yarınki Resmî Gazete’de yayımlanacak bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre, inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.” diye ekledi.
Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararını yılbaşından hemen sonra kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi, seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardı: Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih, yurt içinden ve yurt dışından yüzbinlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle, her yıl olduğu gibi, bu sene de milyonlarca vatandaşımız, memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı.”
Bu sebeplerle 18 Haziran’ın, milletin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettiklerini belirtti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Seçim 14 Mayısta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köy yolları iyileştiriliyor
Köy yolları iyileştiriliyor
‘Zabrus’ uyarısı
‘Zabrus’ uyarısı
Gençlik ve gelecek
Gençlik ve gelecek
Afet dolabı hazır
Afet dolabı hazır
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
Başkanlardan ziyaret
Başkanlardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim