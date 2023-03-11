Seçim 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Biraz önce, anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Buna göre, inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biraz önce anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladığını kaydederek, “Yarınki Resmî Gazete’de yayımlanacak bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre, inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.” diye ekledi.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararını yılbaşından hemen sonra kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi, seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardı: Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih, yurt içinden ve yurt dışından yüzbinlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle, her yıl olduğu gibi, bu sene de milyonlarca vatandaşımız, memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı.”

Bu sebeplerle 18 Haziran’ın, milletin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettiklerini belirtti. »Haber Merkezi