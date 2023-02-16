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Sayılar açıklandı

Yozgat Valiliği Deprem bölgesinden Yozgat’a kendi istekleri ile gelen depremzede vatandaşların konaklama yerleri ve sayıları açıkladı.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Sayılar açıklandı

Valilikten yapılan açıklamada; “Kamu Misafirhaneleri bin 707 kişi, Otel ve Apartlar 236 kişi, kendi imkanları ile Evlerde ve Yakınlarının Yanında Barınanlar 6 bin 793 kişi, toplam 8 bin 736 kişi konaklandığı bilgisi verildi. 
YOZGAT GENELİ BİN 359 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Öte yandan Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü 15 Şubat 2023 tarihi itibariyle depremde yaralanan vatandaşlardan Yozgat İl geneli sağlık tesislerinde tedavi gören hasta sayısı bin 359 kişi olduğunu açıkladı.
Sağlık Müdürlüğü Depremzedelerin İlçelerde tedavi gören sayıyı şu şekilde açıkladı; 
Akdağmadeni hastanesinde 50, Aydıncık hastanesinde 3, Boğazlıyan hastanesinde 140, Çandır hastanesinde 3, Çayıralan hastanesinde 18, Çekerek Şehit Harun hastanesinde 19, Kadışehri hastanesinde 18, Saraykent hastanesinde 28, Sarıkaya hastanesinde 198, Sorgun hastanesinde 271, Şefaatli Şehit Osman hastanesinde 19, Yenifakılı hastanesinde 11, Yerköy hastanesinde 92, Yozgat Merkezde ise 489 kişi tedavi görüyor. »Haber Merkezi

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Sayılar Açıklandı
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